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Karten für die Afterparty der Topsportler gewinnen

Gewinnspiele
05.10.2026 18:30
Gesponsert
(Bild: Florian Rogner)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 15. Oktober findet in der Wiener Stadthalle die 30. Lotterien Sporthilfe-Gala statt, wo Österreichs erfolgreichste Sportler geehrt werden. Im Anschluss findet die NIKI Night statt und die Feier wird auf ein neues Level gehoben. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. 

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Die Party des Jahres für Österreichs Sport! Im Anschluss an die glanzvolle Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle – mit der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres mit dem „NIKI“ – wird die Aftershowparty mit der NIKI Night auf ein neues Level gehoben. Der Party- und Loungebereich lädt zum Feiern, Tanzen und Netzwerken ein. Alle Speisen und Getränke sind im Ticketpreis von 290 Euro inkludiert.

Jetzt dabei sein
Die Karten sind heiß begehrt. Sie können aber auch gratis sein. Denn die „Krone“ verlost 3 x 2 Tickets! Auf unsere sechs Gewinner wartet noch ein Schmankerl. Sie dürfen in der Mixed Zone, wo ab 22 Uhr die Siegerinnen und Sieger aller Kategorien eintreffen, ein Foto mit einer Preisträgerin oder einem Preisträger machen. Ein Sieger steht schon fest: Herbert Prohaska wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Für den Gala-Abend erhält übrigens der Pariser Spitz von Gerstner ein eigens für Prohaska kreiertes Erscheinungsbild: weißer Schokoladenüberzug und feiner Veilchenstaub machen aus dem Klassiker den süßen „Spitz von Izmir“.

Erleben Sie Herbert Prohaska live bei der NIKI Night.
Erleben Sie Herbert Prohaska live bei der NIKI Night.(Bild: GEPA pictures)

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Oktober, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Abonnenten des „Krone Sport Newsletters“ haben zudem die doppelte Gewinnchance! Also jetzt noch schnell abonnieren und die Chance auf diesen einzigartigen Gewinn nutzen.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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