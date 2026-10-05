Karten für die Afterparty der Topsportler gewinnen

Jetzt dabei sein

Die Karten sind heiß begehrt. Sie können aber auch gratis sein. Denn die „Krone“ verlost 3 x 2 Tickets! Auf unsere sechs Gewinner wartet noch ein Schmankerl. Sie dürfen in der Mixed Zone, wo ab 22 Uhr die Siegerinnen und Sieger aller Kategorien eintreffen, ein Foto mit einer Preisträgerin oder einem Preisträger machen. Ein Sieger steht schon fest: Herbert Prohaska wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Für den Gala-Abend erhält übrigens der Pariser Spitz von Gerstner ein eigens für Prohaska kreiertes Erscheinungsbild: weißer Schokoladenüberzug und feiner Veilchenstaub machen aus dem Klassiker den süßen „Spitz von Izmir“.