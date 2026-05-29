Samsung bringt speziellen neuen KI-Speicherchip

Der Schritt erfolgt drei Monate nach dem Start der HBM4-Auslieferung und unterstreicht die Bemühungen von Samsung, seine Position auf dem Markt für Speicherchips für Künstliche Intelligenz (KI) zu stärken. Zu den Kunden des Unternehmens zählen angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Prozessoren und -Servern Tech-Riesen wie AMD, Nvidia und Google.