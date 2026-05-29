Samsung bringt speziellen neuen KI-Speicherchip

Samsung Electronics hat laut eigenen Angaben als branchenweit erstes Unternehmen mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) begonnen.
Der südkoreanische Technologiekonzern teilte am Freitag mit, der zwölflagige Chip mit der Bezeichnung HBM4E sei mehr als 20 Prozent schneller als das Vorgängermodell HBM4. Bei der Fertigung komme die neueste 1c-DRAM-Prozesstechnologie zum Einsatz.
Der Schritt erfolgt drei Monate nach dem Start der HBM4-Auslieferung und unterstreicht die Bemühungen von Samsung, seine Position auf dem Markt für Speicherchips für Künstliche Intelligenz (KI) zu stärken. Zu den Kunden des Unternehmens zählen angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach KI-Prozessoren und -Servern Tech-Riesen wie AMD, Nvidia und Google.
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