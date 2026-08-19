Italienische Küchen: Hitze wird zum Risiko

Tod eines Kochs sorgt für Diskussionen

Besonders aufmerksam wird die Debatte nach dem Tod des Kochs Marco Barsi, in Forte dei Marmi, in der Toskana, verfolgt. Er soll nach einem gesundheitlichen Zusammenbruch in der heißen Küche seines Restaurants gestorben sein. Der Fall hat die Diskussion über den Schutz von Beschäftigten in der Gastronomie angeheizt. Denn, obwohl es in Italien allgemeine Vorschriften zum Arbeitsschutz gibt, fehlt eine konkrete Höchsttemperatur für Restaurantküchen, auch die Köche werden bisher nicht als Beschäftigte mit besonders hoher Hitzebelastung eingestuft.