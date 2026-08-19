Herzogs spezielle Geburtstagsgrüße an Pariasek

ORF-Ikone Rainer Pariasek feiert seinen 62. Geburtstag und Andreas Herzog schickt spezielle Grüße. Der ehemalige Profi-Kicker teilt nämlich ein Video eines jetzt schon kultigen Ausflugs des Duos während der Fußball-WM in den USA. Dazu gibt es noch einen schönen Text!
„Happy Birthday Mister Pariasek !! 62 Jahre und noch schöner wär schon fast kitschig“, schreibt Herzog neben dem Geburtstags-Glückwunschvideo auf Instagram in gewohnt schelmischer Manier. Das Duo war noch vor wenigen Wochen gemeinsam für den ORF in den USA, um dort von der Fußball-WM zu berichten.
Dabei gab es einige kultige Auftritte. Dazu zählt mit Sicherheit auch der gemeinsame Ausflug in einen Barber Shop. Dort wurden nicht nur die Haare, sondern auch die Augenbrauen in Form gebracht. Anlässlich des Geburtstags von Pariasek ließ es sich Herzog deshalb auch nicht nehmen, ein Video dieses speziellen Ausflugs in den sozialen Medien zu teilen.
„Gehst du sonst mit dem Prohaska auch?“
Dabei ist der ORF-Moderator auf dem Friseurstuhl zu sehen, während der amerikanische Barbier fleißig seiner Arbeit nachgeht. Herzog und Pariasek scherzen unterdessen miteinander und sorgen für gewohnt lockere Stimmung.
„Gehst du sonst mit dem Prohaska auch immer zum Haarschneider?“, fragt Herzog lachend. „Eigentlich noch nie. Das hast du exklusiv“, scherzt Pariasek zurück. Ergänzt wird das Video noch mit einem großen „Happy Birthday Rainer“-Schriftzug. Auf jeden Fall gelungene Geburtstagswünsche!
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