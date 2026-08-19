Herzogs spezielle Geburtstagsgrüße an Pariasek

Dabei gab es einige kultige Auftritte. Dazu zählt mit Sicherheit auch der gemeinsame Ausflug in einen Barber Shop. Dort wurden nicht nur die Haare, sondern auch die Augenbrauen in Form gebracht. Anlässlich des Geburtstags von Pariasek ließ es sich Herzog deshalb auch nicht nehmen, ein Video dieses speziellen Ausflugs in den sozialen Medien zu teilen.