Mann raste mit Auto durch Fußgängerzone in NÖ

Ein 20-Jähriger soll am Montag für gefährliche Szenen in St. Pölten und Hollabrunn (NÖ) gesorgt haben. Nachdem er sich offenbar mit einem Schwert selbst verletzt hatte, raste er hupend durch eine Fußgängerzone und beschädigte später mehrere Fahrzeuge.
Zahlreiche Menschen mussten in der Kremser Gasse ausweichen. Zuvor dürfte sich der 20-Jährige mit einem Schwert selbst verletzt haben. Dann soll er blutverschmiert nach Hollabrunn weitergefahren sein und mehrere Kfz beschädigt haben.
20-Jähriger angezeigt
Der 20-Jährige wurde angezeigt und nach dem Unterbringungsgesetz in ein Landesklinikum gebracht, bestätigte die Polizei am Mittwoch.
Der 20-Jährige soll sich auch im Bereich des Spitals in St. Pölten aufgehalten und dann in Hollabrunn unter anderem Seitenspiegel von Fahrzeugen abgerissen haben. Das Schwert wurde dem Mann abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.