Ähnliche Strategie wie bei Tabakkonzernen

„Wir wissen, dass die WHO gerade Schwierigkeiten hat“, räumte Prainsack ein. Die Organisation sei Teil der sogenannten regelbasierten Ordnung internationaler Beziehungen, die aktuell von vielen Staaten – nicht zuletzt den USA unter Donald Trump – missachtet wird. Dem könne man den „Brüssel-Effekt“ entgegensetzen: Weil der EU-Binnenmarkt so groß ist, richten viele Konzerne ihre Produkte und Dienste oft nach den strengeren EU-Vorschriften aus, statt unterschiedliche Versionen für verschiedene Märkte anzubieten. „Gerade bei den sozialen Medien und digitalen Plattformen hätte das sicher einen Effekt“, sagte sie.