Nur ein Mikrofon für den nackten Jedermann

Schaurig eindringliche Rufe aus der Ferne

Der Festspiel-Arzt kennt die Szene: Drei Saisonen ließ der Professor selbst den schaurigen Ruf „Jeeeedermann“ aus der Ferne über den Domplatz erschallen. „Ein Profi bringt es schon auf 118 Dezibel“, erklärt er. Die vier Rufer, die dem reichen und lebenslustigen Sünder vermitteln, dass es bald zur Abrechnung kommt, standen früher auf dem Turm der Franziskaner-Kirche, auf der Festung Hohensalzburg (immerhin 500 Meter entfernt) sowie auf den beiden Dombögen.