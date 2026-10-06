Verein kassierte 52 Förderungen in nur einem Jahr

Wien muss sparen, braucht dringend Geld, erhöht immer mehr Gebühren – zeitgleich wirft die Stadt Millionen für skurrile Vereine aus dem Fenster, wie der Stadtrechnungshof und der Kulturbericht der Stadt Wien zeigen. Unter anderem ist auch für Nischenprogramm Geld vorhanden: vom Stripclub bis Burkina Faso ...
So überlebenswichtig Kunst und Kultur für die Seele dieser Stadt sind, so absurd ist der Förderdschungel, der darum herumgewachsen ist. Dabei würden sich in diesem Dickicht eine Menge Möglichkeiten verstecken, das Budget auch ohne Endlos-Erhöhungen der Gebühren zu sanieren.
Die Prüfer des Stadtrechnungshofes haben die MA 7 aus dem Ressort von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ-Ticket) auf Herz und Nieren geprüft und sind auf allerlei Krankheiten gestoßen:
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