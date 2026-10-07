Camillas Ärztin nahe Landgut Sandringham ermordet

Entsetzen nahe dem königlichen Landgut Sandringham

Die Bluttat ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im beschaulichen Ort Dersingham, welcher nur wenige Kilometer vom königlichen Anwesen Sandringham Estate entfernt liegt. Der Zeitpunkt der Tat war den Berichten zufolge während einer Übernachtungsparty ihrer Kinder. Während sich die jungen Gäste und die eigenen Kinder im Haus aufhielten, soll es zu dem tödlichen Verbrechen gekommen sein.