Camillas Ärztin nahe Landgut Sandringham ermordet

Eine tragische Bluttat schockiert das Umfeld des britischen Königshauses. Dr. Hannah Terry, eine 45-jährige Allgemeinärztin, die unter anderem Königin Camilla sowie weitere Mitglieder der Royal Family in Sandringham medizinisch betreut hat, ist in ihrem Haus in der englischen Grafschaft Norfolk tot aufgefunden worden.
Gegen den Ehemann der Dreifachmutter wurde inzwischen Anklage wegen Mordes erhoben.
Entsetzen nahe dem königlichen Landgut Sandringham
Die Bluttat ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im beschaulichen Ort Dersingham, welcher nur wenige Kilometer vom königlichen Anwesen Sandringham Estate entfernt liegt. Der Zeitpunkt der Tat war den Berichten zufolge während einer Übernachtungsparty ihrer Kinder. Während sich die jungen Gäste und die eigenen Kinder im Haus aufhielten, soll es zu dem tödlichen Verbrechen gekommen sein.
Die alarmierten Rettungskräfte und Einheiten der Norfolk Police konnten vor Ort nur noch den Tod der beliebten Medizinerin feststellen. Die genauen Umstände sowie die medizinische Todesursache sind Gegenstand laufender gerichtsmedizinischer Untersuchungen.
Ehemann unter Mordverdacht festgenommen und angeklagt
Die Polizei leitete umgehend eine Mordermittlung ein und nahm den 45-jährigen Ehemann noch am Tatort fest. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte mittlerweile die formelle Anklage wegen Mordes gegen den Verdächtigen.
Die Ermittler betonten, dass sich die Ermittlungen im Haus der Familie noch in einem frühen Stadium befinden. Zur genauen Motivlage machten die Behörden vorerst keine Angaben, um die laufenden Gerichtsverfahren nicht zu gefährden. In der Region herrsche Entsetzen über das Verbrechen an der hoch angesehen Medizinerin, heißt es.
Trauer um hochgeschätzte Medizinerin
Bei Patientinnen, Patienten und Kollegen galt die 45-jährige Mutter von drei Kindern als außergewöhnlich engagiert und einfühlsam. Neben ihrer Tätigkeit in der lokalen Praxis zählte auch die Betreuung von Angehörigen des Königshauses bei deren Aufenthalten auf dem nahen Landsitz Sandringham zu ihren Aufgaben. Britischen Medien zufolge wurden König Charles und Königin Camilla über den Tod ihrer Ärztin informiert.
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