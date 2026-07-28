Philipp Hochmair als Stierkämpfer & Blitzableiter

Kunstsoldat und kreativer Krieger

Die Vokabel, die Hochmair benutzt, wenn er über Theater spricht, klingen martialisch. Er bezeichnet sich als Kunstsoldat, als kreativen Krieger, als Kämpfer, der sich jeden Abend dem schnaubenden Stier – dem Publikum – stellt. „Am Beginn jeder Vorstellung gibt es diese große Energie, eine Art Vorspannung. Genau in die muss man hineinstechen, mit ihr umgehen. Ich sehe mich da auch als Kopf eines Forscherteams, das jeden Abend in eine neue Energie vordringt. Das kann sehr produktiv sein!“