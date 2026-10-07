Mar Malade: „Gebeutelt wie ein guter Tee“

„Wie zwei Tee-Beutel in der Tasse haben wir uns getroffen, um Musik zu machen, die einfach nichts im Sinn hat. Die nur Spaß machen soll“, erklärt Michèl weiter. Bei einem ihrer gemeinsamen Treffen entstand schließlich ihr erster Song „Cabriolet“. Eigentlich hatten sich die beiden damals lediglich zum Kaffeetrinken verabredet: „An diesem einen Tag ist dann einfach ein richtiger Song entstanden, der uns so begeistert hat, dass wir gedacht haben: Wahrscheinlich müssen wir doch etwas zusammen machen“, erinnert sich Alexander. Und dann fehlte eigentlich nur noch der passende Name. Den lieferte wenig später ihre zweite Nummer „Marmelade“. „Als wir dann zwei Lieder hatten, habe ich einen Dropbox-Ordner angelegt und ihn aus irgendeiner Laune heraus ,Mar Malade‘ in zwei Worten genannt, weil ich das optisch schön fand“, erzählt er weiter. Und dabei blieb es.