David Garrett: „Es muss KI-Kennzeichnungen geben“

Doch an diesem Vormittag geht es um eine deutlich größere Frage als das Verhältnis von Licht und Schatten: Haben Sie sich schon einmal Gedanken über die Unsterblichkeit gemacht? David Garrett definitiv. Am 9. Oktober erscheint mit „Immortal“ sein neues Album, auf dem sich der 46-Jährige großen Werken der Klassik widmet und der Frage nachgeht, was von Kunst bleibt, wenn alles andere vergeht. Garrett zählt seit Jahren zu den international erfolgreichsten Geigern und bewegt sich zwischen Klassik, Crossover und großen Showbühnen. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt er, warum ihn der Kreativprozess noch immer mehr reizt als der eigentliche Release, warum handgemachte Musik für ihn gerade heute wichtig ist – und was von David Garrett selbst einmal bleiben soll.

Wie unkompliziert sich der Stargeiger dabei gibt, zeigt sich übrigens auch nach dem Gespräch: Für die Fotos öffnet er uns sogar die Tür zu seinem Hotelzimmer und bittet hinaus auf den sonnigen Balkon. Keine Selbstverständlichkeit für einen Mann, der seit Jahrzehnten auf den großen Bühnen dieser Welt zu Hause ist.

„Krone“: David, kurz vor dem Release eines neuen Albums - überwiegt da noch die Vorfreude oder ist man nach so vielen Veröffentlichungen schon ziemlich routiniert?

David Garrett: Natürlich ist da große Freude dabei. Die größte Freude liegt für mich bei so einem Projekt allerdings im Kreativprozess. Das ist der Moment, in dem ich als Musiker und Arrangeur am meisten aufgehe. Wenn Dinge, die man sich gedanklich vorgestellt hat, dann auch genauso umgesetzt werden, ist das für mich immer das persönliche Highlight. Ich lebe mit diesem Projekt und dem kreativen Prozess ja schon seit über einem Jahr. Aber ja natürlich freue ich mich, dass es jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblickt und hoffe, dass es positiv angenommen wird.

„Immortal“ beschäftigt sich mit der Frage, was bleibt. Wann war für Sie klar, dass daraus das Thema einer ganzen Platte werden soll?

Eigentlich war zuerst das Album da. Der Name entwickelt sich bei mir meistens gemeinsam mit der Musik. Am Anfang stehen musikalische Ideen, aus denen dann langsam auch ein Gefühl für einen Projektnamen entsteht. Wenn der Name einmal da ist, beeinflusst er wiederum ein Stück weit die Richtung des Projekts. „Immortal“ beschäftigt sich mit dem, was bleibt, mit dem, was zeitlos ist und im musikalischen oder künstlerischen Bereich eine gewisse Unsterblichkeit erreicht hat. Für mich muss ein Titel außerdem griffig sein und ein Album relativ schnell erklären, ohne dass man sich eine halbe Stunde darüber unterhalten muss. Da bin ich sehr amerikanisch.

Außerdem habe ich danach ein Zitat von Michael Jackson gesehen, das wunderbar dazu gepasst hat. Sinngemäß sagt er darin, dass große Kunst, große Skulpturen und große Musik unsterblich sind. Das hat für mich sehr gut zu diesem Projekt gepasst (lacht).