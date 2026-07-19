„Jedermann“ auf der rastlosen Jagd nach Intensität

Überhaupt liegen die starken Momente im letzten Teil der Inszenierung. Wenn Jedermann den Tod um Aufschub anfleht, er den Werken mit einem Lumpen die Füße wäscht. Oder wenn sich auch die gesamte Tischgesellschaft im weißen Totenhemd mit Jedermann zur ewigen Ruhe legt. Dass sich dann selbst der Tod dieser stillen und abgeräumten Menschheitsgemeinschaft anschließt, lässt das Stück sehr versöhnlich, ja sogar tröstlich enden. Der Tod ist ein Abschied, doch er geht jeden und jede an. Das macht ihn irgendwie weniger einsam.