KI knackt Geheimcode von Napoleon in sechs Stunden

Code in sechs Stunden geknackt

Der KI-Ingenieur Carter Church knackte nun den Napoleon-Code im Zusammenspiel mit GPT-6 Astra in nur sechs Stunden und gab das auf seiner Homepage bekannt. Aus dem Nichts heraus schaffte es das KI-Programm aber auch nicht, denn in den vergangenen Jahrzehnten hatten Kryptografen bereits 33 solcher Napoleon-Codes entschlüsselt und ihre Ergebnisse veröffentlicht.