Schauspiel-Newcomerin masturbiert auf der Bühne

Die Schauspielerin masturbiert in ihrer Rolle auf der Bühne des Kleinen Theaters in Salzburg-Stadt. „Für mich war immer klar, dass ich keine explizite Nacktheit zeigen will. Ich deute es anders an, indem ich zum Beispiel am Sessel auf und ab hüpfe und mit meinen Hüften hin und her rutsche“, erklärt die 33-jährige Mimin.