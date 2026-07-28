Wie Handke sein Werk entschweben lässt

Aufregend ist das, wenn auch mit eindreiviertel pausenlosen Stunden Bereitschaft zur Auseinandersetzung erfordernd. Das Unternehmen in die Hände des hochmusikalischen Jossi Wieler zu legen, war ein dispositioneller Coup. Dafür auch noch Jens Harzer gewonnen zu haben, den größten Sprachvirtuosen des heutigen Theaters, darf schon als Geniestreich durchgehen. Mit seiner augenhohen Lebenspartnerin Marina Galic erbringt Harzer auf Anja Rabes Bühne ein Virtuosenstück sondergleichen. Zum ergreifenden Ende ist das wandernde, räsonierende, philosophierende und kalauernde Ich schon am Verschwinden, ein verlöschendes Leuchten in den Protokollen der Chronistin.