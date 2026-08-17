Jelinek-Uraufführung: Unter Tieren zum Triumph

Die Produktion ist gut gearbeitet, im überdrehenden Groteskhumor wirken die Ruhepunkte umso stärker. Nur das Verfahren, die 3 3/4 Stunden ohne Pause durchzuspielen, geht nicht ganz auf. Zwar wird man eingeladen, die Aufführung zwischendurch auch im Freien zu genießen, und tatsächlich sammeln sich viele Zufriedene vor den Monitoren im Hof der Pernerinsel. Aber die Spannung leidet am pausenlosen Kommen und Gehen, und man denkt an die sieben Stunden des Jelinek’schen „Sportstücks“ zurück, die einen 1998 im Burgtheater Minute für Minute gefesselt haben.