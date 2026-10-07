An Putins Geburtstag: Massive Angriffe auf Kiew

Russische Drohne trifft Polizeiauto

Am Dienstag hatte es bereits mehrere russische Drohnenangriffe im Osten der Ukraine gegeben. Beim Einschlag einer Drohne in ein Polizeiauto in Kramatorsk kam ein Polizist ums Leben. Drei weitere Polizeibeamte seien bei dem Angriff verletzt worden, teilte der regionale Polizeichef Olexander Biloschizkyj auf Facebook mit. „Es fällt schwer, Worte zu finden, wenn man einen der Seinen verliert“, schrieb er. Kramatorsk gehört zum ukrainischen Festungsgürtel, der seit Monaten schweren Angriffen der russischen Militärs widersteht.