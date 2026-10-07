Indischer Polizist klammert sich auf Autodach fest

Zur lebensgefährlichen Verfolgungsjagd wurde eine Verkehrskontrolle im indischen Coimbatore. Als Polizisten einen verdächtigen SUV stoppen wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas, klemmte die Hand eines Polizisten im Seitenfenster ein und schleifte ihn einige Meter mit.
So raste der SUV mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. Der Beamte konnte sich schließlich befreien. Kollege M. Velmurugan (38) wollte den Fahrer nicht damit davonkommen lassen, sprang auf das Autodach und krallte sich fest.
Erst nach 40 Kilometern konnte der Wagen gestoppt werden. Drei Männer wurden verhaftet, 231 Kilogramm verbotene Tabakwaren sichergestellt.
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