Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

40 Kilometer lang

Indischer Polizist klammert sich auf Autodach fest

Viral
07.10.2026 11:36
In Indien hat ein Autofahrer die Hand eines Polizisten eingeklemmt und ihn einige Meter ...
In Indien hat ein Autofahrer die Hand eines Polizisten eingeklemmt und ihn einige Meter mitgeschleppt. Ein Kollege sprang daraufhin auf das Autodach und klammerte sich dort fest.(Bild: ETV/Bharat Tamil Nadu)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Zur lebensgefährlichen Verfolgungsjagd wurde eine Verkehrskontrolle im indischen Coimbatore. Als Polizisten einen verdächtigen SUV stoppen wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas, klemmte die Hand eines Polizisten im Seitenfenster ein und schleifte ihn einige Meter mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So raste der SUV mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. Der Beamte konnte sich schließlich befreien. Kollege M. Velmurugan (38) wollte den Fahrer nicht damit davonkommen lassen, sprang auf das Autodach und krallte sich fest.

Erst nach 40 Kilometern konnte der Wagen gestoppt werden. Drei Männer wurden verhaftet, 231 Kilogramm verbotene Tabakwaren sichergestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Viral
07.10.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Heißer Schleudergang
Warum steckt man ein Auto in eine Popcornmaschine?
Luxus hinter Gittern
„VIP-Zellen“ in Gefängnis in Indonesien aufgedeckt
Fette Beute: Für den schlauen Meister Petz war die Bärensicherung an der Mülltonne kein großes ...
Kurioses Video
Bär knackt „bärensichere“ Mülltonne spielend
Spektakulärer Crash
Speedboat hebt bei Rennen mit 340 km/h ab
Polizei ohne Gnade
3400 Küsse auf Auto kommen Lenker teuer zu stehen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.944 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
201.519 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
145.207 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1546 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Viral
40 Kilometer lang
Indischer Polizist klammert sich auf Autodach fest
Irrer Wahlkampfsager
Trump an Iran: „Sollen sie doch L.A. auslöschen“
Krypto-Rätsel
Pilzkopf, Schnurrbart, Anzug: Wer ist Jean Phil?
Heißer Schleudergang
Warum steckt man ein Auto in eine Popcornmaschine?
Bricht „Jodi“ Rekord?
Seltenes Dino-Skelett wird in New York versteigert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf