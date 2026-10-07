„Nur einer hat bisher seine Gegner so verarscht“

Michael Olise war auch in den vier Nations League-Spielen für Frankreich überragend. Teamchef Zinedine Zidane schwärmte: „Es ist einfach außergewöhnlich, was er macht.“ Auch die Anhänger lieben ihn. Robert Schweighofer, Präsident des Bayern-Fanclubs „Red Eagles Austria“ in Imst, betont: „Für mich ist er einer der besten Spieler der Welt. Mir taugt, dass sich Olise nur auf das Kicken konzentriert, sich nicht verbiegen lässt.“ Zum Thema „Weltfußballer“ sagt der Tiroler: „Olise ist sicher ein Kandidat, für mich persönlich war Harry Kane aber heuer noch besser.“