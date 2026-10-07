„Nur einer hat bisher seine Gegner so verarscht“

Von Frankreichs Teamchef Zinedine Zidane abwärts lieben alle die Fußball-Kunst von Michael Olise, der aber auch sehr polarisieren kann. Ein legendärer früherer Mitarbeiter des FC Bayern sagt über den Münchener Starspieler: „Mich würde er wahrscheinlich wahnsinnig machen.“
Michael Olise war auch in den vier Nations League-Spielen für Frankreich überragend. Teamchef Zinedine Zidane schwärmte: „Es ist einfach außergewöhnlich, was er macht.“ Auch die Anhänger lieben ihn. Robert Schweighofer, Präsident des Bayern-Fanclubs „Red Eagles Austria“ in Imst, betont: „Für mich ist er einer der besten Spieler der Welt. Mir taugt, dass sich Olise nur auf das Kicken konzentriert, sich nicht verbiegen lässt.“ Zum Thema „Weltfußballer“ sagt der Tiroler: „Olise ist sicher ein Kandidat, für mich persönlich war Harry Kane aber heuer noch besser.“
„Ich liebe seine Leichtigkeit“
Karl Kruisz, Präsident vom Fanclub „Bayrische Welle Burgenland“, meint: „Ich liebe an Olise seine Leichtigkeit. Auffällig ist auch, dass er viel effizienter geworden ist. Viele sagen, dass er in der Öffentlichkeit polarisiert. Ich glaube, dass er einfach schüchtern ist. Mich stören seine wortkargen Interviews nicht. Finde sie immer noch besser als die weich gewaschenen Aussagen vieler anderer Profis.“
„Gehört zum Job, den Mund aufzumachen“
Markus Hörwick, der von 1983 bis 2016 Kommunikationsdirektor bei Bayern München war, hat einen anderen Blickwinkel: „Fußball ist Teil der Unterhaltungsbranche. Es gehört zum Job, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und den Mund aufzumachen. Die junge Generation findet Olise aber natürlich cool, weil er aus dem Rahmen fällt. Aber ich würde wahrscheinlich wahnsinnig mit ihm werden.“
Ähnlich wie einst Robben
Olises fußballerisches Können fasziniert Hörwick aber sehr: „Ich kann gar nicht so schnell schauen, wie er mit dem Ball dribbelt. Nur ein Garrincha konnte früher seine Gegenspieler auch so verarschen. Ansonsten spielt Olise ähnlich wie einst Robben. Jeder kennt seine Tricks. Aber du kannst es einfach nicht verteidigen.“
Trotz des Super-Sturms Kane, Olise, Diaz sagt Hörwick: „Das heißeste Offensiv-Trio sind sie nicht. Das bleiben für mich Lewandowski, Robben und Ribery. Sie waren genial und haben mit Bayern München alles gewonnen.“
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