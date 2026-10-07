Nach Einsturz: Täter brachen in vier Wohnungen ein

In jenem Haus in der Wiener Innenstadt, das vor etwas über zwei Wochen teilweise eingestürzt ist, wurde eingebrochen! Laut aktuellen Informationen sind die Täter in vier evakuierte Wohnungen eingedrungen.
Nicht nur, dass die Bewohner des teilweise eingestürzten Gebäudes in der Färbergasse seit Wochen ihre Wohnungen nicht mehr betreten dürfen, müssen sie jetzt auch noch um ihr Hab und Gut bangen.
Wie die „Krone“ erfuhr, wurde die behördliche Versiegelung bei der Haupteingangstüre zerstört. Anschließend verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem Gebäude, brachen in vier Wohnungen ein und durchwühlten diese.
Ob und wie viel die Täter gestohlen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Spurensicherung gestaltet sich vor Ort schwierig.
Nach den Ermittlungen an Ort und Stelle wurden die Wohnungstüren durch die Feuerwehr erneut mit Vorhängeschlössern versperrt. Weitere Erhebungen seien im Laufen.
85-Jährige starb unter Trümmern
Das Mehrparteienhaus in der Färbergasse stürzte am 20. September ein. Eine 85-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden, drei weitere Bewohner wurden verletzt.
In dem Gebäude wurden im Dachgeschoss Bauarbeiten durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Beschuldigte wegen fahrlässiger Gemeingefährdung.
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