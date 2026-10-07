Nach Einsturz: Täter brachen in vier Wohnungen ein

Ob und wie viel die Täter gestohlen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Spurensicherung gestaltet sich vor Ort schwierig.

Nach den Ermittlungen an Ort und Stelle wurden die Wohnungstüren durch die Feuerwehr erneut mit Vorhängeschlössern versperrt. Weitere Erhebungen seien im Laufen.