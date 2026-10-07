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Staunen nach Rekord

„Der Beste, der jemals dieses Trikot getragen hat“

Fußball International
07.10.2026 11:53
Harry Kane lässt sich feiern.
Harry Kane lässt sich feiern.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

England feiert seinen Rekordmann! „Er ist der beste englische Spieler, der jemals das Trikot getragen hat“, sagte Jude Bellingham über Harry Kane, der beim 3:0 gegen Tschechien mit seinem 125. Länderspiel die nationale Bestmarke von Peter Shilton egalisiert hatte. Kane garnierte sein Rekordspiel wieder einmal mit einem Doppelpack. 

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„Unglaublich. Er verdient diese Bühne, er verdient dieses Lob“, meinte Englands Teamchef Thomas Tuchel über seinen Kapitän. „Er war erneut entscheidend für uns.“ 

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Und das an einem Tag, an dem er mit Torhüter-Legende Shilton, von 1970 bis 1990 im Einsatz, gleichgezogen hatte. 91 Tore hat Kane in seinen 125 Partien für die „Three Lions“ erzielt. „Er schießt Tore am Fließband, geht in die Tiefe und räumt Zweikämpfe ab. Er wird immer besser“, meinte Real-Madrid-Profi Bellingham. „Er ist ein unglaublicher Mensch – als Kapitän und als Person.“

„Ich denke, das gehört ganz nach oben“
Kane selbst stufte den Abend am Dienstag in Wembley als einen der Höhepunkte seiner Karriere ein. „Ich denke, das gehört ganz nach oben“, sagte der 33-jährige Stürmerstar von Bayern München. „Im Laufe einer Karriere gibt es so viele Meilensteine, aber das übertrifft selbst meine kühnsten Träume. Mit 125 Länderspielen gemeinsam an der Spitze zu stehen, ist ein enormes Privileg.“ Und England darf mit dem Viertelfinale in der Nations League planen.

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