„Der Beste, der jemals dieses Trikot getragen hat“

„Ich denke, das gehört ganz nach oben“

Kane selbst stufte den Abend am Dienstag in Wembley als einen der Höhepunkte seiner Karriere ein. „Ich denke, das gehört ganz nach oben“, sagte der 33-jährige Stürmerstar von Bayern München. „Im Laufe einer Karriere gibt es so viele Meilensteine, aber das übertrifft selbst meine kühnsten Träume. Mit 125 Länderspielen gemeinsam an der Spitze zu stehen, ist ein enormes Privileg.“ Und England darf mit dem Viertelfinale in der Nations League planen.