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Wie Land-Polizisten ihren Dienst in Wien sehen

Wien
04.10.2026 19:00
Jonas K., Stefan S. und Eckhard S. versehen seit einem Monat Dienst in der Roßauer Kaserne.
Jonas K., Stefan S. und Eckhard S. versehen seit einem Monat Dienst in der Roßauer Kaserne.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

48 Bundesländer-Polizisten versehen erstmals freiwillig mehrere Monate Dienst in Wien – eine Zeit voller Überraschungen für alle Beteiligten. Die „Krone“ hat mit den Polizeibeamten gesprochen – mit einigen Überraschungen.

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Manfred Ihle ist gewöhnt daran, Klartext zu reden. Seine Polizei-Bereitschaftseinheit ist schließlich immer dort, wo es „brennt“ – nun erstmals mit längerfristiger Verstärkung aus den Bundesländern. Er macht klar:

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