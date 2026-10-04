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Konferenz: Irland gegen Israel – ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
04.10.2026 15:03
Irland trifft in der Österreich-Gruppe auf Israel.
Irland trifft in der Österreich-Gruppe auf Israel.(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vierter Spieltag in der Nations League: In der ÖFB-Gruppe kommt es zum hitzigen Duell zwischen Irland und Israel. Portugal trifft auf Norwegen und Niederlande spielt gegen Serbien. Wir berichten ab 20.45 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.

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