Konferenz mit Deutschland und Portugal heute LIVE

Für das deutsche Nationalteam steht in Spiel vier unter Teamchef Jürgen Klopp das erste Revanche-Duell auf dem Plan. Mit sportkrone.at sind Sie beim DFB-Duell mit Griechenland sowie bei Portugal gegen Norwegen ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es die Liveticker:
Eine Woche nach der 0:1-Heimpleite in der Nations League kommt es nun erneut zum Duell zwischen Deutschland und Griechenland, diesmal in Thessaloniki. Die DFB-Elf braucht drei Punkte, um die Griechen in der Tabelle einzuholen.
Griechenland ist in der Gruppe A2 noch ungeschlagen und mit sieben Punkten Tabellenführer vor den Niederlanden (5) und den Deutschen (4). Nur die beiden Topteams pro Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.
In Gruppe A4 empfängt in Porto Tabellenführer Portugal die Mannschaft aus Norwegen. Die Truppe von Jorge Jesus versucht dabei, mit einem weiteren Sieg die Aufregung um den abgereisten Star Cristiano Ronaldo vergessen zu machen.
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