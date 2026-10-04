Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nations League

Konferenz mit Deutschland und Portugal heute LIVE

Fußball International
04.10.2026 05:25
Dürfen die Griechen heute erneut jubeln?
Dürfen die Griechen heute erneut jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für das deutsche Nationalteam steht in Spiel vier unter Teamchef Jürgen Klopp das erste Revanche-Duell auf dem Plan. Mit sportkrone.at sind Sie beim DFB-Duell mit Griechenland sowie bei Portugal gegen Norwegen ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier gibt es die Liveticker:

Eine Woche nach der 0:1-Heimpleite in der Nations League kommt es nun erneut zum Duell zwischen Deutschland und Griechenland, diesmal in Thessaloniki. Die DFB-Elf braucht drei Punkte, um die Griechen in der Tabelle einzuholen.

Lesen Sie auch:
Deutschland siegt im dritten Spiel unter Jürgen Klopp.
Portugal gewinnt 4:2
Erster Klopp-Sieg! Deutschland schlägt Serbien
01.10.2026
Effenberg deutlich:
„Deutschland nur noch Mitläufer im Weltfußball“
28.09.2026

Griechenland ist in der Gruppe A2 noch ungeschlagen und mit sieben Punkten Tabellenführer vor den Niederlanden (5) und den Deutschen (4). Nur die beiden Topteams pro Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

In Gruppe A4 empfängt in Porto Tabellenführer Portugal die Mannschaft aus Norwegen. Die Truppe von Jorge Jesus versucht dabei, mit einem weiteren Sieg die Aufregung um den abgereisten Star Cristiano Ronaldo vergessen zu machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.10.2026 05:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
151.233 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
90.962 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
83.051 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1392 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1116 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
868.000 Dosen fehlen: Triage bei Grippe-Impfung!
784 mal kommentiert
Tausende bereits ausgemachte Impf-Termine dürften verschoben werden müssen.
Mehr Fußball International
Sport Tv Logo
Euphorie um Neuzugang
„Alaba? Wir dachten erst an einen Faschingsscherz“
Nations League
Konferenz mit Deutschland und Portugal heute LIVE
Nations League
Kosovo gegen Österreich – ab 18 Uhr LIVE
3:1 gegen Tschechien
Dritter Sieg! Weltmeister Spanien bleibt makellos
Höchste Niederlage
Historisches Debakel! England blamiert Kroatien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf