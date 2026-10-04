Bei Frontalcrash auch zwei Kinder unter Verletzten

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 13.30 Uhr. Der 75-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Loferer Straße in Richtung Söll. Zur selben Zeit fuhr der 38-Jährige mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Wagen des 38-Jährigen befanden sich laut Angaben der Polizei zudem seine Lebensgefährtin und zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren.