Bei Frontalcrash auch zwei Kinder unter Verletzten

Verheerender Unfall in Kirchbichl im Tiroler Bezirk Kufstein am Sonntag! Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs krachte ein einheimischer Pkw-Lenker (38) frontal in das Auto eines Türken (75). Der Unfall forderte insgesamt fünf Verletzte, darunter auch zwei Kinder.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 13.30 Uhr. Der 75-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Loferer Straße in Richtung Söll. Zur selben Zeit fuhr der 38-Jährige mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Wagen des 38-Jährigen befanden sich laut Angaben der Polizei zudem seine Lebensgefährtin und zwei Kinder im Alter von einem und fünf Jahren.
Sekundenschlaf wohl Unfallursache
Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs geriet der 38-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer frontalen Kollision mit dem Pkw des Seniors kam. Alle Unfallbeteiligten wurden durch den Crash verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Sie mussten von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.