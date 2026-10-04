Königin Mette-Marits Sohn Marius sucht einen Job

Offenbar lassen die aktuellen Auflagen eine berufliche Tätigkeit zu. Er habe angeblich bereits Bewerbungen geschrieben und losgeschickt. Høiby hat vor seiner Inhaftierung unter anderem als Motorradmechaniker, Verkäufer für eine Party-App-Entwicklungsfirma und als Praktikant bei einem Modedesigner gearbeitet. Zudem war er zeitweise als Redakteur tätig und trat im Jahr 2016 als Statist in der norwegischen Jugendserie „Skam“ auf.