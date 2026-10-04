Zwangsabstieg und Verlust von Meistertiteln droht

Wie Manchester City systematisch gegen die Finanzregeln verstoßen haben soll – die „Krone“ bekam das 40-seitige-Urteil der unabhängingen Premier League-Kommission zugespielt. Der Punkt Scheinverträge hat besondere Sprengkraft. In England wird bereits das Themen Zwangsabstieg und die Aberkennung von sieben Meistertiteln diskutiert.
Nach dem Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City wegen Verstößen gegen die Finanzregeln zwischen 2009 und 2018 hat der frühere Klubboss David Bernstein einen Zwangsabstieg gefordert: „Wenn sich all das bestätigt und die Berufung scheitert, kann Manchester City nicht in der Premier League bleiben. Der Verein muss eine schwere Strafe erhalten, die ihn aus der Premier League entfernt. Das sage ich als Unterstützer und Fan seit 70 Jahren“, erklärte Bernstein gegenüber dem Sender BBC.
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