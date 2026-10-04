Pilot rammte vor dem Start fünf Leichtflugzeuge

Vielleicht „technisches Gebrechen“ schuld

Eine Person stand in der Nähe der Flugzeuge und wurde verletzt. Der Pilot selbst wurde schwer verletzt, eine Mit-Insassin leicht. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus in Schwarzach geflogen, die beiden anderen verbrachte das Rote Kreuz ins Tauernklinikum in Zell am See. Stefan Rabensteiner schildert: „Es könnte durchaus auch ein technisches Gebrechen verantwortlich gewesen sein, wir wissen es derzeit einfach nicht.“