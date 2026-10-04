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ÖFB-Elf benachteiligt?

Elfer-Wirbel! Steiner: „Nimmt schon viel Risiko“

Fußball International
04.10.2026 19:10
Konrad Laimer diskutiert mit Schiedsrichter Antonio Nobre.
Konrad Laimer diskutiert mit Schiedsrichter Antonio Nobre.(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Aufregung kurz vor dem Halbzeitpfiff im Nations-League-Match zwischen Österreich und dem Kosovo. Im Strafraum kommt Michael Gregoritsch bei einem Eckball zu Fall und regt sich auf – ein Pfiff bleibt aus, die Diskussionen nehmen aber Fahrt auf. Zumal es nicht die erste strittige Aktion ist ... 

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Die ÖFB-Elf drängte gegen Ende der ersten Halbzeit auf den Führungstreffer gegen den Kosovo. In der 37. Minute gab es schließlich einen weiteren Eckball für Österreich. Im Strafraum gab es einige intensive Zweikämpfe – auch Gregoritsch geriet dabei mit einem kosovarischen Verteidiger aneinander. 

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Der Augsburg-Legionär ging daraufhin zu Boden und forderte einen Elfmeter. Aufregung bei den ÖFB-Kickern. Der Pfiff von Schiedsrichter Antonio Nobre blieb allerdings aus, da halfen alle Diskussionen nichts. Auch der VAR schaltete sich nicht ein. 

Nicht die erste strittige Aktion
Beim Duell im Strafraum war durchaus viel Kontakt vorhanden, wie auch die Wiederholung zeigte. „Der Verteidiger nimmt da schon sehr viel Risiko“, erklärte schließlich auch Schiedsrichter-Experte Thomas Steiner im ORF. Der ehemalige Unparteiische sah in der Aktion zwar nicht eine zwingende Elfmeter-Entscheidung, aber: „Es war ja nicht die erste strittige Aktion. Irgendwann muss der Schiedsrichter auf den Punkt zeigen. Ein steter Tropfen höhlt den Stein“, so Steiner. 

Was der Experte damit meint? Schon in der Anfangsphase der Partie war Alexander Prass im gegnerischen Strafraum zu Boden gegangen. Der ÖFB-Kicker dribbelte sich durch gleich zwei Kosovaren im Strafraum durch, ehe er gestoppt wurde. Einen mindestens leichten Kontakt hat es dabei wohl gegeben. Elfmeterpfiff gab es aber auch in dieser Szene keinen. 

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