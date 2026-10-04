Elfer-Wirbel! Steiner: „Nimmt schon viel Risiko“

Nicht die erste strittige Aktion

Beim Duell im Strafraum war durchaus viel Kontakt vorhanden, wie auch die Wiederholung zeigte. „Der Verteidiger nimmt da schon sehr viel Risiko“, erklärte schließlich auch Schiedsrichter-Experte Thomas Steiner im ORF. Der ehemalige Unparteiische sah in der Aktion zwar nicht eine zwingende Elfmeter-Entscheidung, aber: „Es war ja nicht die erste strittige Aktion. Irgendwann muss der Schiedsrichter auf den Punkt zeigen. Ein steter Tropfen höhlt den Stein“, so Steiner.