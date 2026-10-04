Entschuldigung nach Gerangel bei Babler-Auftritt

Ein ORF-Mitarbeiter sorgte bei Andreas Bablers Auftritt vor dem Wiener Hotel Steigenberger für Kritik: Er schupfte er eine Medienkollegin zur Seite – ein Video des Vorfalls sorgte am Sonntag für einen Shitstorm auf Social Media. Am Ende gab‘s offenbar eine Entschuldigung.
Rund um die Krisensitzung der SPÖ herrschte am Sonntag Aufruhr in der Wiener Innenstadt. Vertreter und Mitarbeiter verschiedener Medien hofften auf ein Interview mit SPÖ-Chef Babler. Manche Journalisten scheuten dabei nicht vor Körpereinsatz zurück.
„Gewaltexzess“ gegenüber Kollegin
„Was ist denn das für ein Gewaltexzess seitens eines ORF-Reporters gegenüber einer ServusTV-Kollegin?“, schrieb ein User auf X und teilte ein Video des Vorfalls.
ORF-Mitarbeiter setzte Ellbogen ein
Darauf zu sehen: Ein vor Ort eingesetzter Redakteur des ORF wollte offenbar unbedingt ein Interview mit Andreas Babler. Eine Kollegin von ServusTV stand dicht gedrängt neben ihm und hielt dem Politiker ebenfalls das Mikrofon entgegen. Der ORF-Mitarbeiter holte mit dem Ellbogen aus, um sich Platz zu verschaffen und brachte damit die Kollegin ins Stolpern.
„Tun Sie sich nicht weh“
Babler selbst reagierte gelassen: „Hoppla, tun Sie sich nicht weh“, sagte er zu der Servus-Reporterin, die ihm gerade eine Frage stellen wollte. Der ORF-Mann erklärte gegenüber der „Krone“, dass alles ein Missverständnis gewesen und „nichts passiert“ sei. Dem Vernehmen nach sieht das auch die Kollegin so, es soll auch eine Entschuldigung gegeben haben.
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