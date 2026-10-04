Entschuldigung nach Gerangel bei Babler-Auftritt

„Tun Sie sich nicht weh“

Babler selbst reagierte gelassen: „Hoppla, tun Sie sich nicht weh“, sagte er zu der Servus-Reporterin, die ihm gerade eine Frage stellen wollte. Der ORF-Mann erklärte gegenüber der „Krone“, dass alles ein Missverständnis gewesen und „nichts passiert“ sei. Dem Vernehmen nach sieht das auch die Kollegin so, es soll auch eine Entschuldigung gegeben haben.