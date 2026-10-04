Kosovo gegen Österreich – ab 18 Uhr LIVE

Gute Ausgangsposition

Mit einem Sieg wären die Österreicher in den beiden abschließenden Runden im November vom Kosovo nicht mehr zu überholen. Verliert Irland dann im Anschluss (20.45 Uhr) in Backa Topola gegen Israel nicht, wäre der ÖFB-Auswahl zumindest der zweite Gruppenrang schon sicher – und damit neben einem Platz im Aufstiegs-Play-off im März auch einer im zweiten Topf für die Auslosung der EM-Quali-Gruppen am 6. Dezember in Belfast. Den ersten Lostopf, aus dem man in der vergangenen WM-Quali gezogen worden ist, kann Österreich nicht mehr erreichen.