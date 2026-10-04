„Lego-Rennen“: Aufregung nach Software-Panne

Ein Imageschaden dürfte der FIA bzw. der Formel 1 damit gewiss sein, rühmt man sich doch, die Königsklasse und der Gipfel des Motorsports zu sein. Es habe „große Panik“ geherrscht, als sie alle keine Power hatten, erinnerte sich Hamilton an die absurden Szenen, als die leistungsstarken Rennwagen im Schritttempo über den nassen Asphalt schlichen oder gar stehen blieben. Verstappen hatte es auch erwischt. „Das ist nicht gerade das, was man sich für den Sport wünscht, oder?“, betonte der Niederländer.