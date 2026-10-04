Bitter! Angeschlagene Potapova beendet Saison

Anastasia Potapova hat am Sonntag aufgrund körperlicher Beschwerden das vorzeitige Ende ihrer Tennis-Saison verkündet.
Österreichs Nummer eins hatte am Freitag in der zweiten Runde des WTA-1000-Turniers in Peking gegen Landsfrau Sinja Kraus wegen Schulterproblemen aufgeben müssen. Bei den US Open im September hatte sie sich am Knie verletzt.
„Muss Pause einlegen“
„Leider sendet mir mein Körper zuletzt immer häufiger Signale, dass es Zeit ist, aufzuhören. Für mich ist das das deutlichste Zeichen, dass ich eine Pause einlegen muss, meinem Körper die nötige Zeit zur Erholung gebe und stärker zurückkomme. Wir sehen uns 2027“, schrieb die Weltranglisten-25. auf Instagram. Die seit Jahresbeginn für Österreich spielende Russin wollte eigentlich kommende Woche in Wuhan antreten.
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