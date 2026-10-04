Raimann erlebt bei Colts-Sieg Schrecksekunde

Commanders in Quarterback-Not

Die Colts-Offensive kam nur sehr langsam in die Gänge, der Schaden hielt sich allerdings in Grenzen. Denn die Commanders, die als designiertes Heimteam auf den Rängen zahlenmäßig und auch von der Lautstärke deutlich überlegen waren, schrieben in der ersten Hälfte nur zwei Field Goals an und verloren Quarterback Marcus Mariota, der bereits Stamm-Spielmacher Jayden Daniels ersetzte, wegen einer Knieverletzung.