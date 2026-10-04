Raimann erlebt bei Colts-Sieg Schrecksekunde

Footballer Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts auch sein drittes NFL-Gastspiel in Europa gewonnen. Die Mannschaft des Wieners setzte sich am Sonntag vor 60.907 Zuschauern im Tottenham Hotspur Stadion in London mit 30:13 gegen die verletzungsgeplagten Washington Commanders durch.
Für die Colts war es der zweite Sieg im vierten Saisonspiel. Raimann hatte in der zweiten Spielhälfte eine Schrecksekunde erlebt, als er wegen einer Knöchelverletzung vom Feld humpelte.
Der 29-jährige Offensive Tackle konnte aber wenig später weiterspielen und behielt seine weiße Weste auf europäischem Boden. In Deutschland siegten die Colts mit dem österreichischen Football-Export bereits gegen die New England Patriots (10:6/2023) in Frankfurt und die Atlanta Falcons (31:25 n.V./2025) in Berlin.
Vor dem Spektakel in Nordlondon schrieb Raimann noch zahlreiche Autogramme und schoss Selfies mit rot-weiß-roten Colts-Fans, die das Trikot mit der Nummer 79 trugen. Dann erwischte der Left Tackle, der mit einem Verband am rechten Ellbogen spielte, aber einen Horrorstart. Raimann wurde nach 22 Sekunden von seinem Gegenspieler in Quarterback Daniel Jones geschoben und stieg diesem auf den Fuß. Jones verlor den Ball, die Colts gerieten in Rückstand.
Commanders in Quarterback-Not
Die Colts-Offensive kam nur sehr langsam in die Gänge, der Schaden hielt sich allerdings in Grenzen. Denn die Commanders, die als designiertes Heimteam auf den Rängen zahlenmäßig und auch von der Lautstärke deutlich überlegen waren, schrieben in der ersten Hälfte nur zwei Field Goals an und verloren Quarterback Marcus Mariota, der bereits Stamm-Spielmacher Jayden Daniels ersetzte, wegen einer Knieverletzung.
Indianapolis zog durch zwei Touchdowns von Running Back Jonathan Taylor sowie einen Jones-Lauf in die Endzone davon und fixierte damit den zweiten Erfolg hintereinander. Die Commanders konnten mit „Rookie“-Quarterback Athan Kaliakmanis ihre dritte Saisonniederlage auch wegen vieler Strafen nicht verhindern. Für die Colts geht es nächsten Sonntag bei den Pittsburgh Steelers weiter.
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