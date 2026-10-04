Starke Aktion! Schlager verhindert Slapstick-Tor

Schlager luchste Ball ab

Doch Alexander Schlager bewahrte die Nerven: Der ÖFB-Keeper verzögerte lange, blieb vor Muriqi ruhig und luchste ihm den Ball knapp außerhalb des Strafraums ab. Sofort war Schlager wieder auf den Beinen und schoss das Leder im letzten Moment vor dem heranstürmenden Flügelspieler weg. Eine starke Rettungsaktion des Torhüters – Xaver Schlager wird sich in der Kabine wohl bei ihm bedanken.