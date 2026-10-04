Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das war knapp

Starke Aktion! Schlager verhindert Slapstick-Tor

Fußball International
04.10.2026 18:54
Alexander Schlager verhinderte ein Slapstick-Gegentor gegen Kosovo.
Alexander Schlager verhinderte ein Slapstick-Gegentor gegen Kosovo.(Bild: AFP/ARMEND NIMANI)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Das war knapp! ÖFB-Keeper Alexander Schlager bewahrte Österreich kurz vor der Halbzeit vor einem Slapstick-Gegentor und verhinderte damit im Nations-League-Duell gegen den Kosovo Schlimmeres.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was war passiert? Xaver Schlager suchte Innenverteidiger Kevin Danso mit einem Rückpass, spielte diesen allerdings etwas zu ungenau. Dazu rutschte Danso auf dem schlechten Rasen weg. Der Ball landete direkt vor den Füßen des kosovarischen Stürmers Vedat Muriqi, der plötzlich freie Bahn auf das österreichische Tor hatte.

Lesen Sie auch:
Finale Phase der Partie! Kann Österreich noch einen Punkt aus dem Kosovo mitnehmen? 
Nations League
LIVE: Kosovo führt! Was fällt Österreich noch ein?
04.10.2026

Schlager luchste Ball ab
Doch Alexander Schlager bewahrte die Nerven: Der ÖFB-Keeper verzögerte lange, blieb vor Muriqi ruhig und luchste ihm den Ball knapp außerhalb des Strafraums ab. Sofort war Schlager wieder auf den Beinen und schoss das Leder im letzten Moment vor dem heranstürmenden Flügelspieler weg. Eine starke Rettungsaktion des Torhüters – Xaver Schlager wird sich in der Kabine wohl bei ihm bedanken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.10.2026 18:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Plötzlich alles anders: Kommission soll SPÖ führen
160.054 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
156.524 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
97.720 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
Plötzlich alles anders: Kommission soll SPÖ führen
3186 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1242 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Fußball International
Nations League
LIVE: Kosovo führt! Was fällt Österreich noch ein?
Nations-League-Ticker
Konferenz: Irland gegen Israel – ab 20.45 Uhr LIVE
Nations League
LIVE: So startet Deutschland gegen Griechenland
ÖFB-Elf benachteiligt?
Elfer-Wirbel! Steiner: „Nimmt schon viel Risiko“
Das war knapp
Starke Aktion! Schlager verhindert Slapstick-Tor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf