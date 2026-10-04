Starke Aktion! Schlager verhindert Slapstick-Tor

Das war knapp! ÖFB-Keeper Alexander Schlager bewahrte Österreich kurz vor der Halbzeit vor einem Slapstick-Gegentor und verhinderte damit im Nations-League-Duell gegen den Kosovo Schlimmeres.
Was war passiert? Xaver Schlager suchte Innenverteidiger Kevin Danso mit einem Rückpass, spielte diesen allerdings etwas zu ungenau. Dazu rutschte Danso auf dem schlechten Rasen weg. Der Ball landete direkt vor den Füßen des kosovarischen Stürmers Vedat Muriqi, der plötzlich freie Bahn auf das österreichische Tor hatte.
Schlager luchste Ball ab
Doch Alexander Schlager bewahrte die Nerven: Der ÖFB-Keeper verzögerte lange, blieb vor Muriqi ruhig und luchste ihm den Ball knapp außerhalb des Strafraums ab. Sofort war Schlager wieder auf den Beinen und schoss das Leder im letzten Moment vor dem heranstürmenden Flügelspieler weg. Eine starke Rettungsaktion des Torhüters – Xaver Schlager wird sich in der Kabine wohl bei ihm bedanken.
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