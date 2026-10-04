Punkt erkämpft? Rangnick: „Bei diesem Rasen …“

„Wir sind mit dem Punkt auch zufrieden. Es waren die erwartet schwierigen Bedingungen“, so Rangnick, der damit auf die Diskussionen rund um den schlechten Rasen im Stadion in Pristina Bezug nahm. „Dass wir heute keinen Schönheitspreis gewinnen können bei diesen Bodenverhältnissen, war im Vorhinein klar. Bei diesem Rasen ist das natürlich schwer“, stellte sich der Teamchef vor seine Mannschaft.