Knasmüllner: „Ich will keine Ausreden erfinden!“

Als er gehört hat, dass ich auf Vereinssuche bin, hat er sich gemeldet. Ziemlich oft sogar – bis ich dann ja gesagt hab.“ Grinsend erinnert sich Ex-Rapidler (175 Spiele) Christoph Knasmüllner beim „Krone“-Besuch an seine ersten „Vertragsverhandlungen“ mit dem ebenfalls ehemalig grün-weißen Tulln-Obmann Andi Dober zurück. Es war aber nicht allein die Hartnäckigkeit seines späteren Chefs oder die einende Hütteldorfer Vergangenheit, die den 34-Jährigen nach dem Stripfing-Aus in Liga zwei bis runter in die Gebietsliga lockten.