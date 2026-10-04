Knasmüllner: „Ich will keine Ausreden erfinden!“

Christoph Knasmüllner lief einst gemeinsam mit David Alaba bei Bayern auf, wechselte dann zu Inter Mailands U19. Die große Weltkarriere blieb allerdings aus, aktuell kickt der Ex-Rapidler in der 2. Landesliga beim FC Tulln. Dieser lockte „Knasi“ gleich mit einem doppelten Jobangebot ...
Als er gehört hat, dass ich auf Vereinssuche bin, hat er sich gemeldet. Ziemlich oft sogar – bis ich dann ja gesagt hab.“ Grinsend erinnert sich Ex-Rapidler (175 Spiele) Christoph Knasmüllner beim „Krone“-Besuch an seine ersten „Vertragsverhandlungen“ mit dem ebenfalls ehemalig grün-weißen Tulln-Obmann Andi Dober zurück. Es war aber nicht allein die Hartnäckigkeit seines späteren Chefs oder die einende Hütteldorfer Vergangenheit, die den 34-Jährigen nach dem Stripfing-Aus in Liga zwei bis runter in die Gebietsliga lockten.
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