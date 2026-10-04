Nacht wird kühl: Regenschauer und Gewitter möglich

Nach einem sonnigen Ausklang des Wochenendes bleibt der Sonntagabend verbreitet klar, teilweise ziehen jedoch bereits Wolken auf. In der Nacht verdichten sie sich, stellenweise sind auch Regen und Gewitter möglich.
Im Laufe der Nacht werden die Wolken überall mehr, meist sind es hoch liegende, dünne Wolken. Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut sind die Wolken dichter.
Nacht kann einzelne Gewitter bringen
Vor allem nach Mitternacht ziehen auch Regenschauer, eventuell sogar einzelne Gewitter auf. Der Wind weht schwach in der Nacht auf Montag.
Die Nacht wird frisch
Die Nacht wird wieder kühl. Die Tiefsttemperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Am wärmsten wird die Nacht in Vorarlberg mit 13 Grad. Auch der Montag beginnt kühl mit Frühtemperaturen zwischen 4 und 14 Grad. Vormittags hängen wieder einige Wolken am Himmel.
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