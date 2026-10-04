Nacht wird kühl: Regenschauer und Gewitter möglich

Die Nacht wird frisch

Die Nacht wird wieder kühl. Die Tiefsttemperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Am wärmsten wird die Nacht in Vorarlberg mit 13 Grad. Auch der Montag beginnt kühl mit Frühtemperaturen zwischen 4 und 14 Grad. Vormittags hängen wieder einige Wolken am Himmel.