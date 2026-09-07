Ohrenschmalz: Finger weg von Wattestäbchen!

Was tun bei zu viel Ohrenschmalz?

Manchmal sammelt sich jedoch zu viel davon an und bildet einen Pfropf. Das kann zu Druckgefühl, Juckreiz, Ohrgeräuschen oder einer verminderten Hörleistung führen. Auch Ohrenschmerzen sind möglich. Eine plötzliche oder deutliche Hörminderung sollte allerdings immer ärztlich untersucht werden, da auch andere Ursachen dahinterstecken können.