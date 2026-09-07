Ohrenschmalz: Finger weg von Wattestäbchen!

Ohrenschmalz ist ganz normal – und sogar wichtig für die Gesundheit unserer Ohren. Es schützt den Gehörgang vor Schmutz, Keimen und dem Austrocknen. Trotzdem versuchen viele Menschen, ihre Ohren regelmäßig mit Wattestäbchen zu reinigen. Warum das keine gute Idee ist, erfahren Sie hier.
Ohrenschmalz, medizinisch Cerumen genannt, ist ein natürlicher Schutz für unsere Ohren. Es hält die Haut im Gehörgang geschmeidig und hilft dabei, Staub und Keime abzuwehren. Normalerweise transportiert das Ohr überschüssiges Ohrenschmalz ganz von selbst nach außen.
Was tun bei zu viel Ohrenschmalz?
Manchmal sammelt sich jedoch zu viel davon an und bildet einen Pfropf. Das kann zu Druckgefühl, Juckreiz, Ohrgeräuschen oder einer verminderten Hörleistung führen. Auch Ohrenschmerzen sind möglich. Eine plötzliche oder deutliche Hörminderung sollte allerdings immer ärztlich untersucht werden, da auch andere Ursachen dahinterstecken können.
Wer seine Ohren besonders gründlich reinigen möchte, greift häufig zum Wattestäbchen. Genau das kann jedoch zum Problem werden: Das Ohrenschmalz wird dabei oft tiefer in den Gehörgang geschoben. Außerdem kann die empfindliche Haut verletzt oder bei zu tiefem Einführen sogar das Trommelfell beschädigt werden.
Mit feuchtem Tuch außen reinigen
Bei gesunden Ohren reicht es völlig aus, die Ohrmuschel und den sichtbaren Bereich am Eingang des Gehörgangs mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Der Gehörgang selbst muss normalerweise nicht von innen gesäubert werden.
Bei einem vermuteten Ohrenschmalzpfropf können geeignete Ohrentropfen aus der Apotheke das Cerumen aufweichen. Hält das Gefühl eines verstopften Ohres an oder treten Schmerzen, Ausfluss oder Schwindel auf, sollte das Ohr ärztlich untersucht und gegebenenfalls professionell gereinigt werden.
Die wichtigste Regel lautet: Ohrenschmalz ist kein Schmutz, den man vollständig entfernen muss. Es erfüllt eine wichtige Schutzfunktion – deshalb gilt bei der Ohrenpflege: lieber sanft und außen als gründlich und tief.
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