KAC-Youngster: „Es fühlte sich nicht richtig an!“

Nach zwei Dritteln hatte es am zweiten Spieltag der Champions Hockey League nach einer Sensation gerochen – daheim gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron führten Kapitän Thomas Hundertpfund und Co. mit 1:0, lieferten eine starke Partie ab. Erst eine Unterzahl mit drei (!) Gegentoren in 67 Sekunden brach der Furey-Truppe das Genick – Ende 1:3. „Bei der Intensität haben wir uns im Vergleich zur Bordeaux-Partie deutlich gesteigert. Es war ein guter Auftritt, aber vor allem im Powerplay müssen wir uns steigern“, betont Co-Trainer Christoph Brandner.