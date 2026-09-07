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KAC-Youngster: „Es fühlte sich nicht richtig an!“

Eishockey
07.09.2026 06:27
David Waschnig spielt ab sofort wieder für seinen Heimatklub KAC.
David Waschnig spielt ab sofort wieder für seinen Heimatklub KAC.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Zwei Punkte aus zwei Spielen in der Champions Hockey League! Vor allem beim Heimauftritt am Samstag gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron war für den KAC mehr drin. Spätestens für den Start in die ICE-Liga gibt‘s eine unerwartete Verstärkung: Talent David Waschnig kehrt nach nur drei Wochen in Kanada heim, läuft wieder für die Rotjacken auf.

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Nach zwei Dritteln hatte es am zweiten Spieltag der Champions Hockey League nach einer Sensation gerochen – daheim gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron führten Kapitän Thomas Hundertpfund und Co. mit 1:0, lieferten eine starke Partie ab. Erst eine Unterzahl mit drei (!) Gegentoren in 67 Sekunden brach der Furey-Truppe das Genick – Ende 1:3. „Bei der Intensität haben wir uns im Vergleich zur Bordeaux-Partie deutlich gesteigert. Es war ein guter Auftritt, aber vor allem im Powerplay müssen wir uns steigern“, betont Co-Trainer Christoph Brandner.

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