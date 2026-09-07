KAC-Youngster: „Es fühlte sich nicht richtig an!“

Zwei Punkte aus zwei Spielen in der Champions Hockey League! Vor allem beim Heimauftritt am Samstag gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron war für den KAC mehr drin. Spätestens für den Start in die ICE-Liga gibt‘s eine unerwartete Verstärkung: Talent David Waschnig kehrt nach nur drei Wochen in Kanada heim, läuft wieder für die Rotjacken auf.
Nach zwei Dritteln hatte es am zweiten Spieltag der Champions Hockey League nach einer Sensation gerochen – daheim gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gotteron führten Kapitän Thomas Hundertpfund und Co. mit 1:0, lieferten eine starke Partie ab. Erst eine Unterzahl mit drei (!) Gegentoren in 67 Sekunden brach der Furey-Truppe das Genick – Ende 1:3. „Bei der Intensität haben wir uns im Vergleich zur Bordeaux-Partie deutlich gesteigert. Es war ein guter Auftritt, aber vor allem im Powerplay müssen wir uns steigern“, betont Co-Trainer Christoph Brandner.
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