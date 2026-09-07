„Diversity ist etwas, das wir alle lieben sollten“

Bunte Ballnacht im Wiener Rathaus: Simone Lugner, Tamara Mascara, Julian le Play, Lucas Fendrich und viele weitere Promis feierten am Samstag beim Diversity Ball und setzten ein Zeichen für Vielfalt. Inklusion wird hier gelebt, betont Ballmutter Monika Haider: Menschen mit Behinderungen werden von Anfang an mitgedacht. Schrille Looks, lustige Sager und die Highlights des Abends sehen Sie im Video.