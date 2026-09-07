„Habe ihn gespürt, das war unheimlich emotional“

„Michael war immer mein Held“

Und vor dem gestrigen Grand Prix von Italien setzten die Tifosi noch einen drauf. Schließlich galt es, den 30. Jahrestag des ersten Ferrari-Sieges von Michael Schumacher (Barcelona) zu feiern. Dazu ließ man auch den damaligen Schumi-Boliden, den F2002, aus der Garage und setzte den vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel, selbst sechs Jahre in Diensten der Scuderia, ans Steuer. „Für mich ist es ein ganz besonderer Moment und eine Ehre, Michaels Auto hier fahren zu dürfen, auch wenn die Leute sicher ihn lieber selbst gesehen hätten“, sagte Vettel und betonte: „Michael war immer mein Held - er ist zwar leider nicht hier, aber ich habe ihn während dieser Runden sehr stark gespürt. Das war unheimlich emotional.“