Diesen Fehler machte Barcelona bei Julian Alvarez

Als Atletico schließlich von den heimlichen Gesprächen erfuhr, dürften die Klub-Bosse nicht gerade begeistert gewesen sein und machten klar: Wollt ihr Alvarez, dann müsst ihr uns die in der Ausstiegsklausel vereinbarte Summe von 500 Millionen Euro überweisen. In anderen Worten: Der Stürmer geht nirgendwo hin und erst recht nicht zu euch.