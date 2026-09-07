99ers stecken trotz Pleiten nicht Kopf in den Sand

Zweites Spiel, zweite Niederlage! Den Start in die Champions League haben sich die Grazer Eishockey-Cracks definitiv anders vorgestellt. Nach dem doch zu erwartenden 2:4 gegen Fribourg setzte es am Samstag auch gegen Bordeaux Boxers ein 2:4. Im Kampf um einen möglichen Aufstieg in die K. o.-Phase ein empfindlicher Rückschlag, denn nur 16 der 24 Teams steigen auf.