„Wie kann ich Nasenbluten am besten stoppen?“

Setzt eine Blutung ein, hilft es, sich aufrecht hinzusetzen, den Oberkörper leicht nach vorn zu beugen und die Nasenflügel für zehn bis fünfzehn Minuten fest zusammenzudrücken, ohne zwischendurch nachzusehen. Kühle am Nasenrücken kann zusätzlich beruhigen. Nach dem Abklingen der Blutung sollte man nicht schnäuzen, damit die frisch gebildete Kruste nicht wieder abreißt.

Bei trockenen Schleimhäuten

Gute Nasenpflege ist entscheidend – besonders in kalten Monaten. Trockene Schleimhäute verlieren ihre Schutzfunktion, heilen schlechter und bluten schneller. Regelmäßige Anwendung von pflegenden Nasensalben oder Meerwassersprays hält die Schleimhaut geschmeidig und verringert das Risiko erneuter Blutungen deutlich.