Hitze ist Scharfrichter im Kampf um Vuelta-Sieg

Heiß, heißer, Spanien-Rundfahrt! Klassikerkönig Wout van Aert gewann am Sonntag einen wegen der extremen Temperaturen verkürzte Etappe. Und die Meteorologen versprechen keine Besserung. Felix Gall startet als Gesamtzweiter in die Schlusswoche: „Die Hitze wird eine große Rolle spielen!“