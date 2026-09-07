Hitze ist Scharfrichter im Kampf um Vuelta-Sieg

Heiß, heißer, Spanien-Rundfahrt! Klassikerkönig Wout van Aert gewann am Sonntag einen wegen der extremen Temperaturen verkürzte Etappe. Und die Meteorologen versprechen keine Besserung. Felix Gall startet als Gesamtzweiter in die Schlusswoche: „Die Hitze wird eine große Rolle spielen!“
Felix Gall schüttete sich am Sonntag nach der 15. Vuelta-Etappe gleich zwei Wasserflaschen über den Kopf, später stieg Österreichs Radstar im Team-Bus noch in ein Eisbad
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