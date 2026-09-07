Heimkehr nach einem viel zu trockenen Bergsommer

Menschen und Tiere der Alpen Gafaluna, Ronna und Rindertal sind vor ein paar Tagen von den Bergen ins Silbertal hinab gezogen. Der Alpabtrieb markiert den feierlichen Schlusspunkt einer intensiven Zeit. Monatelang wurde unter einfachen Bedingungen auf den Alpen gelebt und gearbeitet: Frühes Aufstehen, tägliches Melken, Käsen und die Fürsorge für das Vieh prägten den Rhythmus. Nun geht es zurück in die heimischen Ställe.