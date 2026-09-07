Erstes Spiel und schon sorgt Barcola für PL-Rekord

Beim 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Ipswich Town war Barcola am Samstag laut „FotMob“ mit 35,9 km/h geblitzt worden – im laufenden Spieljahr bislang Rekord! Generell machte der Franzose bei seinem ersten Tanz in Rot einen sauberen Job, Trainer Andoni Iraola lobte nach der Partie: „Ich finde, er hat gute Minuten gezeigt. Vor allem sein Passspiel hat mir sehr gefallen.“