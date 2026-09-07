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Rasantes Debüt

Erstes Spiel und schon sorgt Barcola für PL-Rekord

Premier League
07.09.2026 06:13
Bradley Barcola bei seinem Debüt für den FC Liverpool
Bradley Barcola bei seinem Debüt für den FC Liverpool(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Das ging ja schnell – im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade einmal 31 Minuten lang stand Bradley Barcola bei seinem Debüt für den FC Liverpool auf dem Rasen und schon sorgte der Neuzugang für eine neue Bestmarke in der Premier-League-Saison 2026/27.

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Beim 2:0-Sieg gegen Aufsteiger Ipswich Town war Barcola am Samstag laut „FotMob“ mit 35,9 km/h geblitzt worden – im laufenden Spieljahr bislang Rekord! Generell machte der Franzose bei seinem ersten Tanz in Rot einen sauberen Job, Trainer Andoni Iraola lobte nach der Partie: „Ich finde, er hat gute Minuten gezeigt. Vor allem sein Passspiel hat mir sehr gefallen.“

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Barcola war vor einer Woche für 125 Millionen Euro von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zu den „Reds“ gewechselt. Bis 2031 läuft sein Vertrag an der Anfield Road. 

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