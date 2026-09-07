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Rapids Wurmbrand

Edeljoker mit dreifacher „Eigenwerbung“

ÖFB Cup
07.09.2026 06:30
Rapids Niki Wurmbrand war in Torlaune.
Rapids Niki Wurmbrand war in Torlaune.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

In dieser Saison bisher kaum Stammspieler – nun im Cup gefeiert: Niki Wurmbrand war mit einem Triplepack Rapids Aufstiegsgarant in Klagenfurt. „Ich freue mich sehr über meinen ersten Dreierpack für die Profis“, so der Flügel, auf dessen Grüne im Achtelfinale das Wiener Duell bei der Vienna wartet.

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Davor in elf Saison-Pflichtspielen nur dreimal in der Startelf gestanden, in sechs Conference-League-Qualiduellen zweimal und in der Bundesliga noch nicht getroffen. Doch in der zweiten ÖFB-Cuprunde avancierte Rapids Niki Wurmbrand beim 5:2-Sieg bei Austria Klagenfurt zum Matchwinner!

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