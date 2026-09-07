Edeljoker mit dreifacher „Eigenwerbung“

In dieser Saison bisher kaum Stammspieler – nun im Cup gefeiert: Niki Wurmbrand war mit einem Triplepack Rapids Aufstiegsgarant in Klagenfurt. „Ich freue mich sehr über meinen ersten Dreierpack für die Profis“, so der Flügel, auf dessen Grüne im Achtelfinale das Wiener Duell bei der Vienna wartet.